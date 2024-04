Liktenīgi pagriezieni. Horoskopi visām Zodiaka zīmēm no 29. aprīļa līdz 5. maijam

Ik pa brīdim noķersi sevi pie domas, ka gribas palikt vienatnē, atpūsties no mūžīgā skrējiena... Bet diez vai sanāks... Sabiedrība nevar bez tevis, un tu nevari bez sabiedrības. Tiesa, jāizvērtē prioritātes. Ja vienlaikus risināmi vairāki jautājumi, tad galvā var rasties domu haoss. Taču tava rosība tiks pamanīta, un kāds var saņemt vilinošu karjeras piedāvājumu. Apspriežot darba jautājumus, nekautrējies runāt par samaksu, bet nepieņem lēmumus steigā vai emociju iespaidā. Sirdslietās iespējami raibi notikumi, taču tā ir tikai tava un otra cilvēka darīšana - neļauj jaukties nevienam no malas.

"Veiksme no sirds palīdz tiem, kam piemīt veselais saprāts," teicis kāds no antīkās pasaules dižajiem domātājiem. Ar to pēdējo tev viss kārtībā, bet gaidīt, kad kokos izaugs zelta dālderi, gan nav vērts. Veiksmei ir mainīga daba, tāpēc – rīkojies! Algotā darba darītājiem ir iespējas izcelties ar idejām un iegūt sev kādus bonusus: labāku atalgojumu, augstāku amatu. Biznesa cilvēkiem savukārt jauni kontakti un veiksmīgas darījumu sarunas. Raibajā darbu virpulī privātajai dzīvei atliks mazāk laika. Brīvdienās palutini savējos, kaut kur aizbrauciet vai sarīko mājas ballīti.