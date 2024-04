Urugvajas futbola leģenda Muslera noslēdzis 15 gadus ilgo karjeru valstsvienībā

Muslera turpinās spēlēt sava līdzšinēja kluba Stambulas "Galatasaray" no Turcijas rindās, kuru viņš pārstāv no 2011.gada. Pirms tam četras sezonas Muslera pavadīja Itālijas A sērijas klubā Romas "Lazio", pārnākot no pašmāju Montevideo "Wanderers".