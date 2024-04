Mežus stāda gan ar rokām, gan mašīnām

Arī šogad, katra nocirstā koka vietā AS “Latvijas valsts meži” iestādīs divus jaunus kociņus, izmantojot ap 29 miljonus stādu, kas izaudzēti Latvijā. Tādējādi rūpējoties ne tikai par mežu atjaunošanu, apsaimniekojot mūsu valsts galveno ekonomisko resursu, bet arī sniedzot darba iespējas cilvēkiem attālos lauku rajonos. Meža stādīšanai vispiemērotākais laiks ir pavasaris – aprīlis, maijs, kā arī septembris un oktobris.

“Pirmos kokus šogad sākām stādīt nedēļā no 18. marta. Kurzemes un Zemgales pusē, varējām uzsākt darbu ātrāk nekā iepriekšējā gadā, jo pavasaris iestājās strauji,” stāsta AS “Latvijas valsts meži” (LVM) Meža atjaunošanas un kopšanas vadītājs Jānis Kažemaks. Šobrīd stādīšana norit pilnā sparā. Apstādīti jau 4,7 tūkstoši hektāru, kas ir aptuveni trešā daļa no visa – 12,5 tūkstošiem hektāru, kas ieplānots uz pavasari.