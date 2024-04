2024. gadā budžeta deficīts būtiski pieaugs, ziņo Finanšu ministrija

Pēc strauja deficīta samazināšanās posma, kad laikā no 2021. līdz 2023.gadam vispārējās valdības budžeta deficīts atbilstoši "Eurostat" aprīļa beigās publicētajiem datiem samazinājās no 7,2% no IKP līdz 2,2% no IKP, 2024.gadā deficīts būtiski pieaugs un sasniegs 2,9% no IKP apmēru, pietuvojoties tuvu Māstrihtas 3% no IKP robežai.