Vairākos valsts ceļu posmos palielina maksimālo atļauto braukšanas ātrumu

LVC norāda, ka maksimālo atļauto braukšanas ātrumu līdz 110 kilometriem stundā (km/h) palielinās Jūrmalas šosejas (A10) posmā no Rīgas līdz Jūrmalai.

Savukārt braukšanas ātrums līdz 100 km/h būs atļauts trijos posmos - Daugavpils šosejas (A6) posmā no Salaspils līdz Ikšķilei, Tīnūžu-Kokneses šosejas (P80) posmā no Ogresgala līdz Koknesei, kā arī Jelgavas šosejas (A8) posmā no Rīgas līdz Jaunolainei.