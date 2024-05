Valsts prezidenta kancelejas vadītāja pērn no bijušā dzīvesbiedra saņēmusi ap 31 000 eiro

Pērn Reires kopējie ienākumi sasniedza 145 392 eiro. Savukārt 2022.gadā viņas ienākumi bija 57 507 eiro. Pagājušajā gadā algā no Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Reire saņēma 5357 eiro, no Valsts prezidenta kancelejas - 47 226 eiro, bet no Ārlietu ministrijas (ĀM) - 52 735 eiro.

Kā citus ienākumus Valsts prezidenta kancelejas vadītāja deklarējusi 150 eiro no RSA, 1650 eiro no SIA "Rīgas Juridiskā augstskola". Honorārā no itāliešu fonda "Fondazione Cariplo" saņemti 714 eiro, no uzņēmuma "Ramboll Management Consulting" saņemti 3300 eiro, savukārt biedrība "Starptautisko pētījumu centrs" izmaksājusi Reirei honorāru 3000 eiro apmērā. Vēl viņa saņēma 300 eiro pabalstu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras.