Vācijā tiesas priekšā stājas divi uzņēmēji, kuri apsūdzēti par Krievijai piemēroto sankciju apiešanu

Viens no apsūdzētajiem ir 59 gadus vecs uzņēmējs no Zāras federālās zemes. Viņš apsūdzēts Eiropas Savienības (ES) sankciju pārkāpšanā 54 gadījumos.

Uzņēmējs, kurš aizturēts kopš pagājušā gada marta, maldināja savus piegādātājus ASV, apgalvojot, ka elektroniskie komponenti, tai skaitā raidītāji un mikroshēmas, kuru kopējā vērtība ir 875 000 eiro, paliks Vācijā. Taču īstenībā viņš piegādāja detaļas fiktīviem uzņēmumiem Kazahstānā, Kirgizstānā, Honkongā, Turcijā un Apvienotajos Arābu Emirātos, no kurienes tās tika nosūtītas Krievijas militārajiem piegādātājiem.

Vīrieša partnere, 53 gadus veca uzņēmēja no Bādenes-Virtembergas, apsūdzēta par palīdzību viņam 14 lietās. Viņa ASV piegādātājiem apgalvoja, ka detaļas paredzētas viņas uzņēmumam, un iesniedza viltotus dokumentus. Saskaņā ar federālās prokuratūras iepriekš sniegto informāciju arī viņa sākotnēji tika aizturēta, bet pagājušajā gadā tika atbrīvota.

Apsūdzētais uzņēmējs pirmajā tiesas procesa dienā apsūdzības nekomentēja. Tomēr rakstveida paziņojumā viņš norādīja, ka iebilst pret karu un neatbalsta nevienu no pusēm. Viņa advokāts sacīja, ka klients atbildēs uz apsūdzībām rakstiski kādā no nākamajām tiesas sēdēm. Viņa partnere plāno darīt to pašu.