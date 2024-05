Svarīga privātā dzīve. Astroloģiskā prognoze visām Zodiaka zīmēm no 6. līdz 12. maijam

Reizumis dzīvē ir situācijas, kad gribas vairāk nekā var dabūt… It kā ir loģisks plāns… It kā ir reālas iespējas... Tomēr iet kā pa kalniem un lejām, kā pa celmiem un rakumiem. Vienā brīdī šķiet, ka viss notiks, otrā, ka viss jūk kā kāršu namiņš. Varbūt vajag radikāli mainīt pieeju – no pragmatiskās uz kreatīvo. Arī lietišķos jautājumus var risināt radoši. Brīvajā laikā svarīga privātā dzīve. Kādam attiecības var sākties pavisam pēkšņi. Izvērtē gan kritiski, bet, ļoti iespējams, esi saticis savu mīlestību. Pāriem vēlams doties izbraucienā un pabūt divatā.