Video Par NBA sezonas labāko debitantu vienbalsīgi atzīts francūzis Vembanjama

Vembanjama ir sestais spēlētājs NBA vēsturē, kurš balsojumā par labāko debitantu saņēmis visas pirmās vietas. Kopš 1952.gada sezonas, kad šāda balva tika ieviesta, tas izdevies arī Ralfam Sampsonam no Hjūstonas "Rockets" (1984.gadā), Robinsonam no "Spurs" (1990.), Bleikam Grifinam no Losandželosas "Clippers" (2011.), Demjenam Lilardam no Portlendas "Trail Blazers" (2013.) un Karlam-Entonijam Taunsam no Minesotas "Timberwolves" (2016.).