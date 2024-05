Daugavpils Universitātes rektora Barševska uzkrājumi gada laikā pamatīgi palielinājušies

No Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, kur Barševskis bija padomes loceklis, viņš saņēma algu 11 378 eiro. Barševskis saņēma arī 4558 eiro no Valsts izglītības un satura centra, bet 100 eiro - no Latvijas Zinātņu akadēmijas.