98 gadu vecumā mūžībā devies kulta šausmu filmu režisors Rodžers Kormens

Kormens pārdeva savu pirmo scenāriju "The House in the Sea" 1953. gadā, un jau gadu vēlāk tas tika iemūžināts kinolentē "Highway Dragnet". Kormens titros parādījās kā filmas līdzproducents.

Kormena režisora karjera sākās 1955. gadā ar "Swamp Women" un nākamo 15 gadu laikā uzņēma vairāk nekā 50 filmas, tostarp "The Masque of the Red Death", "The Intruder", "A Bucket of Blood", "The Pit and the Pendulum" un "House of Usher".