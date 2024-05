Ainārs Šlesers, Saeimas deputāts (Latvija Pirmajā vietā): "Patreiz viņš nestrādā, viņš nevar strādāt. Tāpēc arī notiek tiesvedība, lai tiktu vaļā no Krievijas puses ietekmes."

Visi Krievijas puses dalībnieki tika izslēgti no Uzņēmumu reģistra, no dalības gan valdē, gan padomē. Latvijas puse grib tikt vaļā no Krievijas partnera likumīgā procesā.