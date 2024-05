VIDEO Krievijas opozicionāri pesimistiski noskaņoti par iespēju ietekmēt Putina režīmu

Jo politiskais resurss ir tikai spēks. Viņi šobrīd mērās ar to, kuram aizmugures ir vairāk tanku, šautenes un viss pārējais, kas šauj metālu.

Ne Hodorkovskim, ne Kaspārovam tā nav. Nav nekāda pamata domāt, ka kāds no šiem cilvēkiem no ārzemēm baltā zirgā atjās un kļūs par priekšnieku."

2022.gada decembrī Jašinam piesprieda 8,5 gadus cietumā, jo viņš savos soctīklos stāstīja par Krievijas armijas zvērībām Bučā. Jašins bija nogalināto Borisa Ņemcova un Navaļnija līdzgaitnieks. Vienā no pēdējām savām intervijām viņš neslēpa, ka gaida brīdi, kad viņu arestēs.

Vladimiram Kara-Murzam sākumā piesprieda 15 diennakšu administratīvo arestu par it kā nepakaļaušanos policistiem.

Pētnieciskie žurnālisti no "Bellingcat" izskaitļoja, ka to darīja aģenti no FSB pasūtījuma slepkavu grupas, kuri indēja arī Navaļniju un Dmitriju Bikovu. Šie aģenti mēnešiem izsekoja arī Borisu Ņemcovu pirms viņa slepkavības. Kara-Murza aktīvi lobēja tā saucamo Magņicka lietu.