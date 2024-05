Kāda nākotne gaidāma Izraēlai un Krievijai? Atbild profesors Brudnijs

Sabiedrība atbalsta Ukrainu, valsts politika nē

Lai to saprastu, ir jānodala Izraēlas sabiedrība no valdības. Sabiedrība ar milzu pārsvaru atbalsta Ukrainu - par to liecina visas sabiedriskās domas aptaujas -, pat neskatoties uz to, vai runājam par tā dēvētajiem krieviem vai vietējiem. Tikmēr valdība darbojas pēc Libermana vēl ārlietu ministra statusā izstrādātas politikas. Tā paredz, ka Izraēlai ir jāuztur labas attiecības ar Krieviju, kura ir kodollielvalsts ar lielu ebreju kopienu un kura turklāt domā, ka tai ir intereses Tuvajos Austrumos.