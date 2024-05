Francijas basketbola fenomens Vembanjama iegājis NBA vēsturē

Vembanjama ir sestais debitants NBA, kurš ir iekļuvis līgas aizsardzības spēlētāju izlasē, taču pārējie pieci spēlētāji savā pirmajā sezonā līgā ir tikuši izvēlēti otrajā komandā. 1998.gadā šādu atzinību izpelnījās Tims Dankans no Sanantonio "Spurs", 1990.gadā - Deivids Robinsons no "Spurs", 1986.gadā - Manute Bols no Vašingtonas "Wizards", 1985.gadā - Hakīms Olaidžuvons no Hjūstonas "Rockets" un 1970.gadā - Karīms Abduldžabars no Milvoki "Bucks".