Zelenskis: Krievija pulcē karavīrus jaunam uzbrukumam Harkivas apgabalā

To Zelenskis teicis Harkivā ierakstītā video ziņā. Viņš norāda, ka okupanti pulcējas 90 kilometru attālumā no Harkivas.

"Krievija ir vienīgais agresijas avots un nepārtraukti cenšas paplašināt karu. Šobrīd mēs aizstāvamies no kārtējā Krievijas uzbrukuma mēģinājuma. Krievija gatavojas vēl vienam uzbrukumam. 90 kilometru attālumā no šejienes uz ziemeļrietumiem pie mūsu dzimtenes pulcējas vēl viena karaspēka grupa. Tas, kurš to visu dara, nevēlas mieru," teica prezidents.