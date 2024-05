Politiskā cīņa par varu Rēzeknē ir sākusies agrāk

"Pēc būtības mēs radām tādu ļoti rupju iejaukšanos no centra vietējā demokrātijā. Un likums šobrīd neparedz valstij tiesības sodīt. Likums paredz iecelt pārstāvi tad, ja vietējā vara nespēj strādāt, un šobrīd diemžēl mēs redzam, ka ir miers un budžets ir sabalansēts. Vietējā pārvaldība, lai kāda viņa ir, faktiski nodrošina pakalpojumus," secina bijušais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks (AS).

Lai gan Sprindžuks trešdienas rītā vēl uzskatīja, ka zelta iespēja atlaist Rēzeknes domi ir nogulēta, pēc apspriedes ar Apvienotā saraksta kolēģiem, acīmredzot, domas mainīja. "Tomēr mēs nolēmām atbalstīt [atlaišanu]. Kāpēc? Jo bija skaidri redzams, ka koalīcijā šobrīd var pietrūkst balsis," tā no tribīnes pamatoja Sprindžuks.

Likumprojekta par Rēzeknes domes atlaišanas tālāku virzību vairums deputātu atbalstīja. No opozīcijas partijām arī Nacionālā apvienība balsojumā to atbalstīja, taču no juridiskajiem riskiem norobežojās.