Uzņēmējs, kurš centās Krievijā ievest ieroču rūpniecībai noderīgu iekārtu, aizbēdzis no Latvijas

Savu vainu atzinušais amerikānis Bujanovskis stāstījis, kā 2021. gadā viņš kopā ar Robertsonu Krievijas Federālajam drošības dienestam (FSB) kontrabandas veidā nogādāja salabotu satiksmes brīdinājumu un sadursmju novēršanas sistēmu (TCAS) – avārijas iekārta ieslēdzas pati, un liek lidmašīnai automātiski pacelties augstāk, lai izvairītos no iespējamas sadursmes. Amerikāņi no iekārtas noņēmuši uzlīmi, ka tas ir FSB īpašums. Pēc saņemšanas no ASV uzņēmuma, kas iekārtu laboja, uzlīme atlikta atpakaļ un nosūtīta FSB. Bujanovskis apstiprinājis, ka viņa partneris un arī sabiedrotais Latvijā šādus darījumus turpinājis arī pēc tam, kad Krievija iebruka Ukrainā. Un rūpīgi slēpis savas aktivitātes.