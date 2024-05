Eksprezidents Zatlers lidmašīnā sniedzis ārkārtas palīdzību svešam ceļotājam

Reisā no Stambulas uz Rīgu apmēram stundu pirms lidmašīnas nosēšanās kādam jaunam vīrietim kļuvis slikti, šai lidmašīnā bija arī eksprezidents Valdis Zatlers. "Lidojām, kad pēkšņi stjuarte pa skaļruni jautāja: "Vai šeit ir kāds ārsts?" Es pieteicos. Bija nedaudz smieklīgi, jo viņa pajautāja, kāds ir mans diploma numurs. Es to no galvas nezinu. Tā arī atbildēju un pieteicu – ja nepieciešama palīdzība, varu to sniegt," notikušo atminas Zatlers.