FOTO Negadījums, kas satricināja Saldu: nepieciešama palīdzība, lai Reini atgrieztu atpakaļ dzīvē

Tā sagadījās, ka dienā, kad zēns pamodās no komas un atvēra acis, tētis tieši bija klāt. Vineta ir pārliecināta, ka tieši šī kopīgā mīlestības sajūta no visu puses atgrieza jaunieti dzīvē.

Tagad, no marta vidus, Reinis ir mājās, ģimenes lokā. Atveseļošanās ir laika, gribas, neatlaidības un liela darba jautājums. Un, protams, naudas jautājums. Valsts programmā ar viņu reizi nedēļā strādā ergoterapeits un fizioterapeits. Jūlijā viņš varēs iziet atkārtotu divu nedēļu rehabilitācijas kursu Vaivaros. Viņiem ir piešķirta arī naudiņa no Saldus novada Sociālā dienesta, tagad no šiem līdzekļiem tiek apmaksāts speciālais transports, ar kuru Reinis tiek nogādāts slimnīcā Rīgā uz izmeklējumiem un procedūrām - katru reizi tas izmaksā aptuveni 170 eiro.