Šogad vairāk nekā 13 000 reižu ziņots par internetā izvietotiem bērnu seksuālu izmantošanu saturošiem materiāliem

Valsts policijā informē, ka pērn policija par cietušajiem no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību atzinusi 293 bērnus. No tiem 59% cietuši no dažādām seksuāla rakstura darbībām reālā vidē, bet 41% no darbībām internetā. 88% no cietušajiem bija meitenes, bet 12% zēni.