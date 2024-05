Saeima noraida "Stabilitātei" priekšlikumu piešķirt Latvijas pilsonību visiem nepilsoņiem

Opozīcijas partija likumprojekta anotācijā norāda, ka Latvijā 2014.gadā Latvijas nepilsoņu skaits no visiem Latvijas iedzīvotājiem bija 262 622, 2019.gadā to skaits sasniedza 216 681, savukārt 2024.gadā Latvijā dzīvojošo nepilsoņu skaits ir aptuveni 180 000 iedzīvotāju, kas ir apmēram 9% no kopējā iedzīvotāju skaita Latvijā.