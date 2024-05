Pirms un pēc "3. Lielā koncerta" Rīgā organizēs sabiedriskā transporta papildreisus

Pirms koncerta 11.tramvaja maršrutā papildreisi tiks organizēti no aptuveni plkst.17.40. Tramvaji no pilsētas centra laika posmā no aptuveni plkst.17.58 līdz aptuveni plkst.20.27 kursēs ar četru līdz piecu minūšu kustības intervālu.