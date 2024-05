VIDEO "Rīga atbild": vai rīdzinieki ir informēti par drīzumā gaidāmajām EP vēlēšanām?

EP vēlēšanu diena būs 8.jūnijs, kad varēs nobalsot no plkst. 8 līdz plkst. 20. Vēlētāji, kuri 2024.gada EP vēlēšanu laikā uzturēsies ārvalstīs, var pieteikties balsošanai pa pastu no ārvalstīm, izmantojot pārvaldes e-pakalpojumu “Vēlētāju datu pārvaldība”. Savukārt laikā no 1.jūnija līdz 8.jūnijam minētajā e-pakalpojumā vēlētāji varēs apskatīt savus vēlētāja datus.