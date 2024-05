"Jā, es ļāvos emocionālam mirklim." Elita Mīlgrāve atvainojas sabiedrībai par ceļojumu šovā izteikto frāzi

Jā, es ļāvos emocionālam mirklim, nezinot par slepenās kameras klātesamību, un šova filmētāji, protams, to steidzās izmantot, lai paaugstinātu šova reitingus, jo, kā zināms, provokācijas strādā vislabāk.

​Bezgalīgajos rudeņos un ziemā, slapjumā, tumsā un aukstumā – katrs no mums ir pasūkstījies par nepatīkamajiem laika apstākļiem Latvijā, arī es, tomēr šiem izteikumiem, manuprāt, nav jākļūst par mediju virsrakstiem."

Viņa turpina: "​Ja kādu ir aizvainojusi mana neveiklā frāze TV šovā "Četri uz koferiem", tad es no sirds atvainojos katram jums. Godīgi sakot, izdzirdot to raidījumā, es salecos no pārsteiguma, jo pat neatcerējos, ka tā biju teikusi un noteikti nebiju tik ļauni domājusi, un pilnīgi droši varu teikt, ka mīlu Tevi, mana bezgalīgi skaistā un tik dažādā Latvija!"