"Jābūt ar ģimeni." Dženifera Lopesa atceļ ASV koncertturneju

Pēdējā laikā ārvalstu medijos par aprunātāko tēmu kļuvusi Holivudas pāra Dženiferas Lopesas (54) un Bena Afleka (51) iespējamā laulības krīze. Nu Lopesa paziņojusi, ka ir sagrauta, atceļot "This Is Me" koncertturneju, vēsta raidsabiedrība BBC.