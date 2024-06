Uz Jelgavas šosejas sākas remontdarbi. Autovadītājiem jārēķinās ar būtiskiem satiksmes ierobežojumiem

Uz Jelgavas šosejas šonedēļ sāk atjaunot segumu no Dalbes līdz Vircavas upei, kur paredzēti trīs reversās kustības posmi. Turpinās būvdarbi arī posmā no Rīgas līdz Jaunolainei. Līdz ar to autobraucējiem jārēķinās ar jauniem satiksmes ierobežojumiem un jāplāno līdz pat papildu stundai ceļā.