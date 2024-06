"Tāda ir Eiropas noteiktā norma." CVK skaidro, cikos būs zināmi EP vēlēšanu rezultāti

Viņa norādīja, ka faktiski vēlēšanas ir sākušās. Pirmdien Latvijā 14 684 balsstiesīgie vēlētāji izmantoja iespēju nobalsot iepriekš. Šāda iespēja būs arī ceturtdien, 6.jūnijā, no plkst.16 līdz 20, kā arī piektdien, 7.jūnijā, no plkst.13 līdz 18, savukārt vēlēšanu dienā - sestdien, 8.jūnijā, Latvijā nobalsot varēs no plkst.8 līdz 20.