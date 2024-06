KNAB sodītā Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Lonerte atteikusies no darba automašīnas

"Patiesībā izpilddirektore ētisku pārkāpumu savā rīcībā patiešām atzīst, jo visos norādītajos gadījumos, veicot darba pienākumus, viņa ar dienesta automašīnu darba braucienu ietvaros pa ceļam piebraukusi pie mammas, nogriežoties no ceļa 150 metrus, vedot gan pārtiku, gan medikamentus, jo apdzīvotā vietā Emburgā nav ne veikala, ne aptiekas, ne pasta," pārmetumus attaisno pašvaldība.

Izpilddirektore neplāno apstrīdēt lēmumu, taču, izvērtējot praksi, esot pilnībā atteikusies no dienesta automašīnas un darba pienākumu veikšanai izmanto privāto automašīnu. KNAB noteiktais sods ir 100 eiro un izpilddirektore to ir samaksājusi.

"Taču uzsveram, ka tas tomēr ir vairāk ētiskas dabas pārkāpums un nav pieļaujams, ka arī publiskajā telpā šāds nodarījums iegūst krimināla rakstura cienīgu nokrāsu, kā to mēdz interpretēt politiskie konkurenti vai tiem pietuvinātie aktīvisti. Aizvien nav atcelti cilvēciski apstākļi un neviena no amatpersonām nav biorobots, līdz ar to šādas situācijas ir izvērtējamas samērīgi gan pret likumu, gan veicamajiem pienākumiem, attālumiem," teiks pašvaldības vārdā izplatītajā paziņojumā.