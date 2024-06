Pēc tirgus atvēršanas valsts autoceļus uztur viens monopolists

Lai kāds valsts kompāniju gribētu pirkt, ieņēmumi jāaudzē, bet izdevumi jāsamazina. Pēdējo gadu laikā valsts uzņēmums no darba atbrīvojis vairāk nekā simts cilvēku. Uz šāda fona darbiniekiem neizpratni izraisījis lēmums sāli ceļu kaisīšanai iepirkt daudz agrāk kā citus gadus.

Svētdien, 9. jūnija, rītā Rīgas ostā ienāca kuģis "Phillip Bay". Tas no Ēģiptes Damietas ostas izbrauca 23.maijā. Tā krava paredzēta uzņēmumam "Lat Salt Trade", kas ir viens no diviem uzņēmumiem, kas šopavasar ar LAU slēdzis līgumu par kopumā 33 tūkstošu tonnu sāls piegādi, par to samaksās divus miljonus eiro.