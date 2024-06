Tas nozīmē, ka cilvēks, kurš ir saņēmis atalgojumu valstī vidējās algas apmērā un nav neko krājis papildus, aizejot pensijā, 2070.gadā saņems valsts pensiju 13,5% apmērā no līdzšinējā atalgojuma.

Lietuvā samazinājums prognozēts no 23,8% līdz 23,2%, savukārt Igaunijā - no 28,8% līdz 24,4%. Lielākais vidējās saņemtās valsts pensijas apmērs, salīdzinot ar vidējo saņemto algu, 2070.gadā tiek prognozēts Itālijā, lai gan arī tur tiek prognozēts samazinājums no pašreizējiem 69,3% līdz 55,7%.