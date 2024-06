Pašlaik nav kārtīga saimnieka "Rail Baltica" īstenošanai, uzsver premjere

Tomēr lēmums par projekta finansēšanu tiks skatīts kādā no valdības citām sēdēm, skaidroja premjerministre. Tāpat būšot nepieciešamas valdības vēl citas sēdes, kurās tā skatīs vairākus ar projektu saistītos jautājumus.

Atbildot uz jautājumiem saistībā ar Briškena strādāšanu valdībā, Siliņa norādīja, ka neatkarīgi no kādām baumām viņa regulāri runā ar Briškenu par "Rail Baltica" projektu. "Neatkarīgi no tā - patīk man kaut kas vai nepatīk - mēs visi, arī es, esam ielikti situācijā ar vēsturisko mantojumu," pauda Ministru prezidente, skaidrojot, ka Latvija no projekta nevar atteikties arī tā nodrošinātās militārās mobilitātes dēļ.