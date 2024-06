Korčagins: Linkaits zināja par izmaiņām "Rail Baltica" tālākos īstenošanas posmos

Valsts kontrolieris LTV sacīja, ka satiksmes ministrs pieņēma lēmumus un pilnīgi noteikti zināja par izmaiņām. Korčagins arī norādīja uz Valsts kontroles gaidām, proti, aktīvāku valdības pašas iniciatīvu prasīt šo informāciju no SM par to, kādā veidā projekta īstenošana notiek, par izmaiņām projektā un finansējumā un citām lietām.

Viņš piebilda, ka kaimiņvalstīs uzraudzība no valdības vai parlamenta puses ir daudz aktīvāka. Korčagins norādīja, ka otrdien, 11.jūnijā, runājot ar Saeimas deputātiem, no viņiem nākusi iniciatīva, ka varbūt arī Latvijā šāda veida mehānisms - parlamentārā uzraudzība - šim projektam noteiktos laika posmos vajadzētu ieviest, ko VK no savas puses apsveiktu.