Eiropas Parlamentā ievēlētais Pozņaks nolēmis neiekļauties Eiropas Tautas partijas grupā

Aģentūra LETA jau rakstīja, ka EP no Latvijas ievēlēts Valdis Dombrovskis un Sandra Kalniete, kas pārstāv "Jauno vienotību", Ivars Ijabs no partijas "Latvijas attīstībai", Roberts Zīle un Rihards Kols no Nacionālās apvienības, Vilis Krištopans no partijas "Latvija pirmajā vienā", Pozņaks no partijas "Apvienotais saraksts", Mārtiņš Staķis no partijas "Progresīvie", Nils Ušakovs no partijas "Saskaņa".