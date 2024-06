Bērns atsakās pamest degošu māju Pierīgā. Saruna, kas 112 Kontaktu centra dispečerei paliks atmiņā uz mūžu

“Bija nedaudz pāri pusnaktij, kad 112 Rīgas reģiona Kontaktu centrā atskanēja telefona zvans un dispečere Madara uz to atbildēja: "Glābšanas dienests!" Telefona klausules otrā galā bija izmisis un raudošs bērns, kura istaba bija pilna ar dūmiem, jo mājā bija izcēlies ugunsgrēks.

Dispečere fiksē informāciju un nodod to ugunsdzēsējiem glābējiem, bet paralēli arī mēģina pierunāt bērnu iet laukā no ugunsgrēka pārņemtās mājas, bet viņš atsakās to darīt, jo mājās paliek arī mīļdzīvnieki.