EURO 2024 apskats Mēnesi ilgie futbola svētki var sākties!

Beļģijas "zelta paaudzei" ir pienākušas vecumdienas, kuras tā sagaidīs bez tituliem. No daudzsološajiem "sarkanajiem velniem" šobrīd sastāvā palicis Kevins de Breine (32 gadus vecais pussargs joprojām virtuozi veido uzbrukumus saviem komandas biedriem), aizsardzības balsts Jans Vertongens un uzbrucējs Romelu Lukaku. Domeniko Tedesko vadībā beļģi kvalifikācijā izvairījās no zaudējumiem un ielaida tikai četrus vārtus.

Daļu no Ukrainas izlases sastāva veido futbolisti, kuri spēlē vietējā čempionātā. Kara aizēnotajām meistarsacīkstēm jārēķinās ar daudziem šķēršļiem, tostarp gaisa uzbrukumu dēļ pārtrauktiem mačiem. Ukrainas izlases sastāvā ir arī Spānijas čempionāta labākais vārtu guvējs Artems Dovbiks no pārsteidzošās "Girona", vārtsargs Andrijs Luņins no Madrides "Real", kā arī Anglijas premjerlīgā spēlējošie pussargi Mihailo Mudriks no Londonas "Chelsea" un Oleksandrs Zinčenko no Londonas "Arsenal".