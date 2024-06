VIDEO Fjūrijs atbild uz baumām par karjeras beigšanu. Usika komanda paņirgājas

Apkaunojošais video lika boksa faniem sākt spekulēt par britu sportista stāvokli. Parādījušās pat baumas, ka viņš nav spējis atgūties no zaudējuma un beigs karjeru. Fjūrijs to pilnībā noliedza, savā "Instagram" lapā publicējot video no sava treniņa.