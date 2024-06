15. jūnijā Rīgas ielās norit vēsturisks notikums – gājiens "Baltic Pride 2024", kura vienojošais sauklis ir "Līdz mēs visi būsim vienlīdzīgi" jeb "Until we are all equal". Gājiens sola kļūt par neaizmirstamu svētku, vienotības un vienlīdzības aizstāvības dienu. Seko līdzi gājiena norisei tiešraidē!

VIDEO: "Baltic Pride 2024" gājiens "Until we are all equal"

Gājienā piedalās vairāki tūkstoši dalībnieku, tai skaitā desmitiem organizāciju un uzņēmumu no visas Baltijas.

Šogad parādei ir reģistrējies rekordliels dalībnieku skaits – 50 grupas, kas apliecina pieaugošo atbalstu LGBTQ+ tiesībām visā Latvijā un ārpus tās robežām.

FOTO: Baltic Pride 2024

Ievērojamo viesu vidū būs arī Oslo mērs, kas svētkiem piešķir nozīmīgu starptautisku klātbūtni. Papildus būs arī dalībnieki no dažādām Baltijas valstīm un Eiropas.

Šogad "Baltic Pride" aicināja ikviena sirdij atplaukt un saskatīt dažādības burvību cilvēkos mums apkārt.

Mēs katrs, gluži kā ziedi, esam atšķirīgi savā būtībā, un visi kopā veidojam vienu skaistu kopumu - visdažādāko ziedu pilnu pļavu.

Pasākuma rīkotāji aicina ļaut Rīgai uzplaukt kā iekļaujošai un drosmīgai Baltijas pilsētai un sabiedrību būt arvien pieņemošākai pret ikviena dažādību.

VIDEO: "Baltic Pride 2024" svinīgais gājiens "Until we are all equal"

Gājiena vadmotīvs ir svinēt partnerattiecību regulējuma ieviešanu Latvijā, kas stāsies spēkā ar šī gada 1. jūliju un ļaus visiem pāriem reģistrēt savu partnerību, tai skaitā viendzimuma pāriem.

Pēc gājiena svētku apmeklētājus gaida koncerts, kurā uzstāsies tādi pazīstami mākslinieki kā Markus Riva, Emilija, Katrīna Dimanta, Mauku Sencis, Rīgas Kvīru koris un Tartu Drag Collective. Līdztekus muzikālajiem priekšnesumiem Vērmanes dārzā būs izvietoti dažādi informatīvie stendi.

"Mēs ceram, ka tas būs līdz šim lielākais praids Latvijā," norāda "Baltic Pride 2024" organizatori.

"Šis pasākums nav tikai svētki, tas ir spēcīgs paziņojums par vienlīdzību un cilvēktiesībām", saka Kaspars Zālītis, "Baltic Pride 2024" līdzpriekšsēdētājs.

"Baltic Pride" ir Baltijā lielākais cilvēktiesību notikums, kas kopš 2009. gada katru gadu norisinās vienā to trim Baltijas valstu galvaspilsētām - Rīgā, Viļņā vai Tallinā.

VIDEO: Atskats no "Riga Pride 2023"