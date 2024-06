VIDEO Publicēts video, kurā ukraiņi iznīcina bedrē iesprūdušu okupantu tanku

Videoierakstu publicējusi Ukrainas bruņoto spēku 68. brigāde "Jaeger". No drona skata uzfilmētajā video redzams, kā lidrobots tuvojas okupantu militārās tehnikas kolonnai un iznīcina vadošo transportlīdzekli.

Russian tank falls into a crater https://t.co/0WpDztYLC9 pic.twitter.com/CXtAAPhK92

Citi droni pēc tam uzbrūk atlikušajiem kolonnas transportlīdzekļiem. Bēgot no uguns, viens tanks šķērso lauku un iebrauc lielā bedrē. Drons pēc tam to apšauda, no transportlīdzekļa izmūk vismaz viens krievu karavīrs.