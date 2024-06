Izlaists jaunākais WTA rangs – Ostapenko saglabā savu pozīciju

Pirmajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas un ranga līdere joprojām ir poliete Iga Švjonteka, kurai seko Korija Gofa no ASV un baltkrieviete Arina Sabaļenka. Ceturto vietu saglabā Jeļena Ribakina no Kazahstānas, piektā joprojām ir amerikāniete Džesika Pegula, bet sestā - čehiete Markēta Vondroušova. Septītajā pozīcijā palikusi Jasmīne Paolīni no Itālijas, astoto vietu saglabā Džena Sjiņveņa no Ķīnas, devīto pozīciju arī šonedēļ ieņem grieķiete Marija Sakari, bet labāko desmitnieku noslēdz tunisiete Onsa Žabēra.