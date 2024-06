DJ Ella Imanta Kalniņa slaveno "Dūdieviņu" ietērpusi elektroniskās deju mūzikas drānās

Absolvējot mūzikas producentu skolu Losandželosā, DJ Ella ir izveidojusi daudz jaunu melodiju, tostarp dažādām latviešu dziesmām. "Mans mīļākais latviešu komponists ir Imants Kalniņš, un "Dūdieviņš", manuprāt, ir viena no visskaistākajām latviešu dziesmām. Vizmas Belševicas vārdi ir gluži kā tāda latviešu mantra. Tie vienkārši plūst pāri lūpām un plūst spēcīgi. Izklausās gandrīz kā buramvārdi. Esmu ietērpusi "Dūdieviņu" elektroniskās deju mūzikas drānās. "Dūdieviņš" manā versijā ir daudz ātrāks un dejojamāks nekā Noras Bumbieres, Aigara Grāvera vai Ilonas Bāliņas versijās. Ceru, ka tas tiks spēlēts uz latviešu deju grīdām šajā un citās vasarās,” teic DJ Ella.

DJ Ella jau ilgus gadus dzīvo ASV, taču latviešu mūzika un tās loma viņas ikdienā spēcīgāku nozīmi ieguvusi tieši tur – svešumā. "Savu muzikālo gaitu laikā es latviski dziedāju diezgan maz. Albums "Welcome To The Club", ar ko divreiz ieguvu Latvijas mūzikas ierakstu gada balvu, bija angļu valodā, jo man toreiz šķita, ka latviski dziedāt nav stilīgi. (Smejas.)