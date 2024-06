Operatīvie dienesti līgotājus aicina vairāk padomāt par savu drošību

Jāņu brīvdienās gana bieži notiek traģiski negadījumi, kad līgotāji noslīkst vai gūst smagas traumas, lecot ūdenī uz galvas vai uz kājām, kas nereti rezultējas ar kustības vai rīcībspējas ierobežojumiem. Pat it kā pazīstamu ūdenstilpņu gultnē var būt koku un zaru sanesumi, kas iepriekš tur nav bijuši, līdz ar to cilvēks nekad nevar būt drošs par vietu, kurā it kā vēl nesen peldējies, brīdina glābēji.