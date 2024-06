Kādam zvaigžņu stunda. Horoskopi visām Zodiaka zīmēm no 24. līdz 30. jūnijam

Būs nepieciešama īpaša pacietība, jo apkārtējie gribēs tevi pamācīt un kritizēt. Tas mazliet spēlēs uz nerviem, jo pats esi zinošs un ar loģiku tev viss kārtībā. Taču nevajag iesaistīties strīdos, bet piekrītoši pamāt ar galvu un... izdarīt pēc sava prāta. Taču kopumā ņemot, darbā ražīga nedēļa, kad viss iet no rokas un īstajā brīdī līdzās ir īstie cilvēki. Kādam iespējama arī jaunas sadarbības veidošanās. Brīvajā laikā aizbrauc dabā vai paklejo pa pilsētu. Tādējādi atjaunosi enerģiju. Svarīga privātā dzīve un attiecības ar otro pusīti. Izrunājies par to, kas šobrīd šķiet būtiski.

Profesionālajā jomā no tevis gaidīs idejas. Neatkarīgi no tā vai esi saistīts ar radošo vai lietišķo vidi, šī nedēļa piemērota jauniem izaicinājumiem. Ievēro principu: "Jautājums nav par to, kurš man atļaus; jautājums ir par to, kurš mani apturēs." Tā teikusi amerikāņu rakstniece un filozofe Aina Renda. Dzīve var piespēlēt negaidītas iespējas, un mēs jau zinām, ka šajā pasaulē nekas nenotiek nejauši. Jaunas vēsmas var ienākt privātajā dzīvē. Nepieņem lēmumus, ja sirds teic ko vienu, bet prāts ko citu. Brīvdienās vēlams izbrauciens, kurā izvēdināt galvu.