FOTO Bulgārijas karaliskās ģimenes fani pārsteigti: princese piedzīvojusi krasas vizuālās pārmaiņas

Bēru gājiens devās no pils parka galvenās ieekas uz pils ēku. Pēc tam notika aizlūgums.

Ferdinands I no Saksijas-Koburgas-Gotas dinastijas piedzima 1861. gada 26. februārī Vīnē. Viņš bija bija Bulgārijas kņazs no 1887. līdz 1908. gadam un Bulgārijas cars no 1908. līdz 1918. gadam.