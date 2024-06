NOSKATIES Frizūra jāuztur arī cīņas laikā – UFC smagsvars starp raundiem ķemmē matus

Augumā raženais krievu cīkstonis gan pamanījās pazoboties starp raundiem. Volkovs bija nozīmējis vienu no savas komanda pārstāvjiem kā matu ķemmētāju.

Alexander Volkov’s corner combed his hair in-between rounds 👀 #UFCSaudiArabia pic.twitter.com/4ygDDaqZ1E

Cīkstoņa mamma esot ieteikusi viņam uzturēt savu frizūru arī cīņas laikā, sacīja viens no treneriem.

Volkovs un Pavlovičs ir bijušie komandas biedri. Abi cīkstoņi vairākkārt pauduši, ka nevēlējās cīnīties ar otru, bet UFC viņus piespieda to darīt. Pirms cīņas Volkovs stāstīja, ka treniņos Pavlovičs viņu izslēdza ar katru izdarīto sitienu. Izdzirdot to, viņa pretinieks par to pasmējās, atzīstot, ka cīņas treniņu laikā bija ārkārtīgi līdzvērtīgas.