Nosauktas septiņas personas, kuras šogad papildinās Hokeja slavas zāli

45 gadus vecais Dacjuks ir "Triple Gold" kluba sastāvā, spējot uzvarēt trijos nozīmīgākajos turnīros - olimpiskajās spēlēs (2018.gadā), Stenlija kausa izcīņā (2002. un 2008.gadā), kā arī pasaules čempionātā (2015.gadā). Visu NHL karjeru krievu uzbrucējs aizvadīja Detroitas "Red Wings" rindās, 14 sezonu laikā 953 regulārā čempionāta spēlēs izceļoties ar 918 (314+604) punktiem, bet Stenlija kausā 157 mačos iekrājot 113 (42+71) punktus. Trīs reizes pēc kārtas (no 2008. līdz 2010.gadam) viņš tika pie Frenka Selkes balvas kā vislabāk aizsardzībā spēlējušais uzbrucējs, kā arī piedalījās četrās "All Star" spēlēs.

Tikmēr 38 gadus vecais Vēbers visu savu karjeru NHL aizvadīja divos klubos - Nešvilas "Predators" no 2005. līdz 2016.gadam, un Monreālas "Canadiens" no 2016. līz 2021.gadam. Stenlija kausu izcīnīt kanādiešu aizsargam neizdevās, tomēr viņš ir divkārtējs olimpiskais čempions (2010. un 2014.gadā), pasaules čempions (2007.gadā) un Pasaules kausa ieguvējs (2016.gadā). NHL Vēbers aizvadīja 1038 regulārā čempionāta spēles, kurās izcēlās ar 589 (224+365) punktiem, bet 97 "play off" mačos viņam 42 (18+42) punkti.