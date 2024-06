Konkursa “Sakoptākais mežs” žūrijas guvumi

“Mežu īpašniekiem būtu aktīvāk jāpiedalās, jāpiesaka savi mežu īpašumi konkursam, jo pirmkārt var pats novērtēt savu darbu un saprast, vai ir pareizais virziens, jo paskatīšanās no malas arī uz savu īpašumu, kopā ar žūriju, ir ļoti vērtīgi,”

iesaka Sproģe. “Otrs ieguvums ir tieši mežsaimniecības nozares labā, kad tieši caur konkrētā cilvēka meža īpašuma vērtējumu, mēs popularizējam nozari, stāstam pozitīvās lietas, skaidrojam, kāpēc tā saimnieko un nekā savādāk – arī tajā ir vērtība. Vērtība ir arī pats Meža nozares Gada balvas “Zelta čiekurs” pasākums. Vieni no lielākajiem nozares svētkiem, kur satiekas lielu un mazu mežu īpašnieki, gan vairāk uz saimniecisko, gan uz rekreāciju vērstie – var padiskutēt. Tagad jau tāds “Čiekura – sakoptāko mežu īpašnieku klubiņš” sāk veidoties, kur piedalās apbalvotie. Cilvēki savstarpēji sadraudzējas, apgūst pieredzi, aizdomājas par kooperatīvu un LMĪB lomu, par kopējo interešu aizstāvību, jo viens pats jau nekad īsti neko nevar panākt. Varbūt tas tikai uz mirkli tā šķiet “man tur “pazīstams”, es savas lietas sakārtoju kā vajag”, bet tas nekad nedarbosies ilgtermiņā. Nozares kopīgas lietas ir jākārto caur biedrību, piemēram, tikt klāt Ministru kabineta likumu grozīšanai, aizstāvēt savas intereses Saeimā, Ministru kabinetā. Līdz ar to konkursam ir ļoti liela vērtība, jo apvieno profesionāļus.”

Informēt sabiedrību

“Arī tie cilvēki, kuri piedalās, bet neuzvar, iegūst – tieši šis skats no malas uz viņu darbošanos ir svarīgs,” uzsver Sproģe. “Guvums katram – padomāt, kā tad mēs popularizējam šo nozari. Kā stāstam par to, kas mežs un mežsaimniecība ir mums, kā Latvijas pārējiem iedzīvotājiem, kas nav saistīti ar nozari. Tā kā visi, kuri piedalās konkursā, jau ir uzvarētāji ar to, ka viņi var sevi parādīt, pastāstīt savu filozofiju, paklausīties jautājumus, vērtējumus un atziņas, ko saka cilvēki, žūrija, kas ir aizbraukuši pie viņiem ciemos. Arī pats konkurss ietekmē visu sabiedrību pozitīvi, jo tā ir iespēja parunāt par nozari, parādīt tas dažādas puses, ka mežs nav tikai sēņošana un pastaiga mežā, bet, ka tā ir arī tautsaimniecības nozare, kā arī bioloģiskā daudzveidība. Katrā konkursā daudz diskutējam arī par aizsargājamām lietām.