Otras iespējas nebūs. Divas Zodiaka zīmes, kas nepiedod nodevību

Skorpioni ir pazīstami ar savu spēcīgo dabu un dziļo uzticību. Kad Skorpions kādam uzticas, viņš to dara no visas sirds un dvēseles. Taču, ja šī uzticība tiek nodota, to atgūt ir gandrīz neiespējami.

Mežāžiem ir augsti standarti. Viņi no citiem sagaida to pašu, ko viņi sagaida no sevis: godīgumu un atbildību. Nodevība viņiem nozīmē šo principu pārkāpumu, kas ir nepieņemami. Viņu praktiskais raksturs un koncentrēšanās uz ilgtermiņa mērķiem nozīmē, ka viņi drīzāk izbeigs attiecības, nekā riskēs vēlreiz ar nodevību. Viņi uzskata, ka otrā iespēja reti ir vērtīga, jo uzticību, ja reiz tā ir salauzta, būt grūti to atjaunot.