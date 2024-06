"Ar Juri ir tik viegli." Liene Ušakova atklāj savu veiksmīgo attiecību noslēpumu

"Mēs ejam reizē gulēt, jo mums ir kopīgs dienas režīms. No rītā mēs aizejam uz sporta zāli, aizbraucam paēst, un, ja ir labs laiks, aizbraucām pastaigāties. Vakarā ieritināmies dīvānā ar kaķiem un noskatāmies kādu filmu, tad ejam gulēt jau astoņos vai deviņos vakarā," savu un mīļotā dienas režīmu atklāj Ušakova.

"Mums ir ideāli grafiki, kas atklājās jau projektā, kurā iepazināmies. Manās iepriekšējās attiecībās bija tieši otrādāk - kad es gāju gulēt, viņš tikai cēlās, un tas bija nenormāli grūti. Vīrietis visu laiku aizvainoja, sakot, ka es uzvedos kā pensionāre, un ka būtu jādodas tusēt vai ārā no mājas. Es to nevaru saprast, jo es esmu cīrulis un ceļos agri no rīta. Man veselīgs miegs un sports ir visa pamatā. Tāpēc arī man ar Juri ir tik viegli, jo mēs esam vienādi un nav nevajadzīgu nesaskaņu.