Rīgas pašvaldība aizņemsies 3,8 miljonus eiro 15 ielu posmu remontam

Ielu seguma atjaunošanu plānota Pils laukumā 3, Aspazijas bulvārī no Krišjāņa Barona ielas līdz Brīvības laukumam, Gaujas ielā no Brasas tilta līdz Gustava Zemgala pārvadam, Aptiekas ielā no Tvaika ielas līdz tiltam uz Kundziņsalu un Piedrujas ielā no Pildas ielas līdz Rēzeknes ielai.

Saguma atjaunošana plānota Ludzas ielā no Katoļu ielas līdz Ludzas ielai 40, Tēriņu ielā no Mārupes robežas līdz Cēres ielai, Pļavnieku ielā no Andreja Saharova ielas līdz Pļavnieku ielai 8, Ulbrokas ielā no Augusta Deglava ielas līdz Brāļu Kaudzīšu ielai.

Darbu plānoti Ilūkstes ielas posmā no Augusta Deglava ielas līdz Dzelzavas ielai, Jelgavas ielas posmā no Bauskas ielas līdz Buru ielai un Bauskas ielas posmā no Bauskas ielas 172 līdz Bauskas ielai 166, Daugavgrīvas šosejā no Podraga ielas līdz Zilajai ielai, Jaunciema gatvē no Mīlgrāvja tilta līdz Jaunciemam.

Ielas seguma atjaunošana plānota arī satiksmes pārvadam Daugavgrīvas šosejā pie Gaigalas ielas 41.

Projekta īstenošanai nepieciešami nepilni 4,5 miljoni eiro. No tiem 3,8 miljonus eiro plānots aizņemties valsts kasē, bet 666 870 eiro nepieciešami kā pašvaldības līdzfinansējums.